Atriz Barbie Maromba diz que está grávida de Nego do Borel

A atriz Lucianah Moreno, conhecida como Barbie Maromba, fez uma postagem nos stories do Instagram na qual afirma estar esperando um filho de Nego do Borel. Na publicação, ela também deu mais detalhes sobre o relacionamento dos dois. Em janeiro, ela postou um vídeo dizendo que não quis ficar com o cantor.

Na mensagem postada por Barbie Maromba no Instagram, ela ainda se refere a um apartamento usado por Nego do Borel para se encontrar com várias mulheres. Segundo fontes do EM OFF, o cantor teria parado de usar o apartamento após a mãe de Duda Reis, Simone Barreiros, descobrir a real função do local.

“Estou grávida do Nego do Borel. Quem acompanha aqui viu que um tempo atrás eu estava postando stories no RJ em um apê no Recreio. Então, esse apê é dele que ele tem lá só para curtição. Fui convidada por ele para passar uns dias lá. Duas semanas antes dele viajar e lá nos relacionamos duas vezes. Depois disso, não me relacionei com ninguém”, escreveu a moça.

“Tem mais de um mês que minha menstruação não desce e eu estava desconfiada até que sábado eu fiz o teste de farmácia e deu positivo. Chamei ele no Instagram e no Facebook para avisar e o mesmo me bloqueou dizendo que não queria saber de nada”, continuou o relato.

Ela ainda falou sobre o grupo do Facebook “Borelis Atrevidas“. O funkeiro nega que o grupo seja dele ou que já tenha participado alguma vez. A atriz garantiu que o grupo é mesmo do famoso e que ele apenas nega quando aparece alguma situação desfavorável.

“Pra quem não sabe, eu era moderadora do grupo dele no Facebook ‘Borelis Atrevidas’ o mesmo que quando vazou o dossiê Duda Reis sobre as traições dele com as meninas do grupo e ele negou falando que o Facebook e o grupo não eram dele, mas é sim. Ele só fala que não é dele quando dá m*rda”, concluiu a jovem.

Fontes próximas ao cantor revelaram que a moça foi procurar Nego do Borel durante as gravações de um clipe na Rocinha, no Rio de Janeiro, o que acabou criando atrito com a suposta atual affair do cantor Rafaela Gonçalves, administradora do grupo do Facebook que supostamente pertence ao funkeiro.

Em janeiro desse ano, Barbie Maromba postou um vídeo no Instagram em que disse que Nego do Borel queria ficar com ela, mas que ela teria negado. Veja a seguir a postagem da atriz, e em seguida, o vídeo dela negando que tenha ficado com Nego do Borel em janeiro.

O EM OFF procurou o funkeiro, mas ele não se posicionou até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para futuras declarações do artista.