Atuação de Michelle Melo na Câmara de Rio Branco é elogiada e vereadora acumula conquistas

A vereadora Michelle Melo (PDT) tem se destacado nesse debate sobre a vacinação em Rio Branco. Desde o início do mandato, ainda em fevereiro, tem cobrado celeridade na imunização, por parte da Prefeitura.

Entre indicações, requerimentos, convocações de autoridades e denúncias ao Ministério Público, mais de 10 documentos foram protocolados pela parlamentar.

Essa pressão por agilidade tem surtido efeito. O barulho nas redes sociais e na imprensa e a marcação cerrada na Câmara, tem obrigado o poder executivo a mostrar respostas às cobranças.

Além da voz ativa, Michelle Melo tem envolvido a sociedade nas ações, como no Mutirão de Vacinação, onde entregou uma lista com mais de 130 voluntários para contribuir no serviço oferecido à população.