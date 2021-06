Bate e volta: acreano percorre 288km de bicicleta em trajeto entre Sena e Rio Branco

A reprodução desta coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O ciclista senamadureirense Butlego de Souza Magalhães, 34 anos, decidiu encarar sozinho uma super aventura nesta terça-feira (22). O acreano enfrentou a BR364 e percorreu de bicicleta o trajeto de 268km quilômetros entre o município de Sena Madureira até Rio Branco, retornando no mesmo dia o trajeto, conhecido pelos ciclistas pelo nome de bate e volta’.

A aventura do morador de Sena Madureira já repercute nas redes sociais. Em contato com esse colunista, Butlego contou sua experiência, onde gastou 6:62h para percorrer ida e volta o trecho.

Douglas Richer: Como surgiu a ideia de percorrer esse percurso até a capital?

Butlego de Souza: “A gente já tem um grupo que faz esses pedais. Chamei os colegas, mais estavam ocupados aí eu decidi ir sozinho.”

Douglas Richer: É a primeira vez que você faz esse trajeto?

Butlego de Souza: “De Sena até Rio Branco sim, mais eu já tinha ido de Sena até o Bujari. Até a banca do Gaguinho. Já fui quatro vezes de Sena até a ponte do Purus. E de Sena até Manoel Urbano já fui três vezes. Meu próximo trajeto é Sena até Feijó, se Deus quiser.”

O ciclista ainda desabafou sobre o incentivo do esporte no município, que não conta com apoio das autoridades e nem de empresários. Buteglo conta que iniciou a pedalar em busca de qualidade de vida e hoje é apaixonado pelo esporte. O pedal lhe rendeu uma baixa na balança: o ciclista perdeu 12kg. Há dois anos praticando o esporte, só esse ano o acreano já pedalou 2.729,9km.

Confira a galeria de fotos do ciclista: