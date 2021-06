Bélgica vence Portugal e avança para enfrentar a Itália nas quartas da Eurocopa

A Bélgica precisou de uma finalização certa para vencer Portugal e avançar às quartas de final da Eurocopa, neste domingo, em Sevilha. Com gol de Thorgan Hazard no primeiro tempo, a seleção comandada por Roberto Martínez não esteve em seus melhores dias, mas fez 1 a 0 e vai enfrentar a Itália na próxima fase da competição. O jogo marcou a despedida do recordista Cristiano Ronaldo e o fim de um jejum de 32 anos – e apenas cinco partidas – da Bélgica no confronto.

Partiu, quartas

Na próxima sexta-feira, dia 2, Bélgica e Itália se enfrentam às 16h (horário de Brasília) em Munique. O outro duelo já definido da próxima fase é entre República Tcheca e Dinamarca, sábado, em Baku. Veja a tabela completa da Euro!

O jogo

Quem esperava um jogão com muitas chances de gol pode ter se decepcionado. O primeiro tempo caminhava para um empate sem gols com pouca criatividade para os dois lados. Cristiano Ronaldo levou perigo em cobrança de falta aos 24, mas Courtois defendeu. A defesa portuguesa estava bem fechada, e a solução belga foi encontrada num chute de fora da área de Thorgan Hazard. Aos 41, ele bateu com curva e superou Rui Patrício para abrir o placar.

Na volta do intervalo, a Bélgica logo perdeu De Bruyne antes dos dois minutos. O meia sentiu uma contusão e pediu para ser substituído – Mertens entrou em sua vaga. Portugal passou a pressionar mais, em busca do empate. Ao todo, finalizou 24 vezes contra seis dos rivais. Mas Courtois, em chances perigosas de Rúben Dias e André Silva, e a trave esquerda, em chute de Guerreiro, impediram que o jogo fosse para a prorrogação.