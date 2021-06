Bicicletas eram pagamento por drogas em ‘boca de fumo’ fechada em cidade de MS

FÁTIMA DO SUL (MS) – Uma Operação nacional contra o tráfico de drogas chegou até ao interior de Mato Grosso do Sul, onde se fechou “boca de fumo” em Fátima do Sul, a 246 km de Campo Grande. Como é um município pequeno e em geral com moradores sem muitas posses, no local se descobriu que o ‘comércio’ funcionava a base de ‘troca’ como pagamento. Somente nesta terça-feira (22), foram apreendidas sete bicicletas, bem como foi preso Henrique Inácio do Carmo, 20 anos.

Conforme o delegado Cristiano André Hein, titular da 1ª Delegacia de Polícia, que coordenou a Operação no município, o jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cohab. E confirmou que as sete bicicletas, foram entregues como pagamento pelo entorpecente. Todas foram apreendidas e levadas do local, bem como porção de drogas.

“Henrique foi preso durante mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça devido à suspeita de comércio de drogas na casa. Além dele, outras cinco pessoas estavam na casa, mas apenas o morador foi autuado em flagrante”, completou o delegado.

A prisão ocorreu em ação conjunta de policiais civis e policiais militares durante a Operação Brasil – ação integrada de prevenção, inteligência e repressão ao tráfico de drogas iniciada no dia 2 deste mês pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em todo o país. Em Fátima do Sul, além do delegado, a ação envolveu agentes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e da Força Tática da PM.

Produtos apreendidos

Os policiais encontraram na casa um tablete de maconha, duas trouxinhas de crack, duas trouxinhas de maconha, 23 trouxinhas de pasta-base e 10 trouxinhas de cocaína. Como também foram apreendidos nove celulares e R$ 336,00 em notas diversas. “E todas as bicicletas”, lembra o delegado.