Bloqueado, filho de Joelma faz homenagem à cantora em aniversário

A cantora tem compartilhado as homenagens de aniversário nos stories, mas até a publicação desta matéria não havia repostado a mensagem do filho.

Yago é filho de Joelma com o advogado Robson Leão. Em abril passado, ele revelou que acabou se desentendendo com a cantora e que foi bloqueado nas redes sociais por decidir ir morar com Ximbinha. O rapaz diz considerar Ximbinha seu pai “verdadeiro”.

Joelma e Ximbinha anunciaram o fim do casamento de 18 anos em 2015 após polêmicas brigas e acusações de traições. O guitarrista, logo após o fim do relacionamento, anunciou romance com Karen e se casou com empresária.