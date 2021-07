Bomba! Datena traça plano e pode disputar presidência com Lula e Bolsonaro em 2022

Apesar de ter desistindo de se candidatar para a prefeitura de São Paulo em 2020, parece que Datena ainda não deixou o sonho de se tornar político definidamente no passado. Isso porque, nas vésperas de uma nova eleição para presidente da república, o famoso pode concorrer pelo PSL, que elegeu Bolsonaro.

A princípio, a informação é foi exposta pelo site Poder360, que informou com exclusividade o nome do apresentador para a próxima candidatura. Além disso, nesta segunda-feira (28), Luciano Bivar, presidente do PSL, e Baleia Rossi, do MDB, jantaram com o jornalista em São Paulo.

“Estamos bem encaminhados com a filiação. Durante todo o jantar, o tema foi uma possível candidatura dele para presidente”, disse Bivar ao Poder360. Vale ressaltar ainda que, após desistir da prefeitura de São Paulo, Datena chegou até mesmo a deixar o MDB, em abril deste ano.

“Resolvi sair do partido que eu estou, que é o MDB, pelo qual eu ia concorrer à vice prefeitura de São Paulo com o Bruno Covas”, afirmou o apresentador. Por fim, o veterano ainda não se posicionou nobre os passos em sua carreira política.