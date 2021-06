Bombeiros do DF participam de transporte de paciente de Rondônia

O Corpo de Bombeiros Militar do DF ajudou a equipe de Bombeiros do estado de Rondônia no transporte de um paciente, de apenas 13 anos de idade.

Os bombeiros de Rondônia decolaram de Porto Velho, capital do Estado, com um avião de resgate responsável por trazer para Brasília (DF) o menino de 13 anos que sofreu queimaduras em cerca de 65% do corpo.

O menino se queimou após um acidente enquanto acendia uma churrasqueira, fazendo uso de álcool em estado líquido.

A aeronave pousou no aeroporto de Brasília às 22H30 de quarta-feira (23) e foi recebido pela equipe de Bombeiros do CBMDF. O paciente foi desembarcado, colocado na ambulância e levado para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

O CBMDF informou que tem imenso orgulho em fazer parte dessa corrente a favor da vida e agradece a parceria com os Corpos de Bombeiros de todo o Brasil

Com informações do CBMDF