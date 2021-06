Boto brinca e espera refeição no quintal de ribeirinhos; veja vídeo

Um boto-cor-de-rosa foi flagrado brincando e se alimentando calmamente entre as pessoas em área alagada na região do Igapó Açú, na BR-319 no Amazonas. O vídeo foi registrado pelos moradores do local.

Nas imagens, é possível ver o boto parado esperando um peixe que está sento limpo por um homem à beira de um igarapé. Ao lado, uma criança brinca e abraça o boto.

As pessoas chamam de “ela”, o que sugere que o animal seja do sexo feminino e parecem empolgadas com a presença do animal.

Ao receber um peixe da mão do homem, o animal sai lentamente e não parece se preocupar com a presença das pessoas.

Veja o vídeo: