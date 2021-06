Câimbras durante o sexo? Entenda as causas e como evitá-las

Não importa o momento, nunca é agradável ser surpreendido por uma câimbra. Mas como tudo que é ruim pode piorar, a câimbra pode ser ainda pior se aparecer no meio de uma transa e acabar com o clima.

Apesar de o “pesadelo” não ser muito comum, ele pode sim acontecer, e nada tem a ver com posições inusitadas e contorcionistas. Segundo o urologista e sexólogo Danilo Galante, isso acontece pelos autos gastos calórico e muscular no sexo, além do aumento da frequência cardíaca e pressão arterial.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!