Caixa Tem bloqueado? Saiba como resolver caso tenha trocado de número

A Caixa Econômica Federal em parceira com o Governo Federal criou no ano passado, em decorrência da pandemia da Covid-19, o Caixa Tem.

O aplicativo é responsável pelos repasses de benefícios, como auxílio emergencial e Bolsa Família.

Por meio dele, milhões de brasileiros podem usar vários recursos da conta poupança social digital, como transferência bancária, saque, pagamento de boleto e contas, consulta de saldo, geração de cartão virtual para compras on-line, entre outros.

No entanto, o que muitos cidadãos não sabem, é que quando o número de telefone é alterado o aplicativo pode ser bloqueado por incompatibilidade.

Troca do número e bloqueio do aplicativo

A instituição financeira informa, que o bloqueio gerado pela troca de número ocorre para garantir a segurança do usuário e dos seus dados. As contas são cadastradas utilizando um único número de telefone.

Segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, foi necessário limitar o acesso a conta pelo número do celular, pois em 2020, foi considerada a forma mais eficiente de evitar fraudes nas contas dos usuários.

Como resolver

Caso a sua conta foi bloqueada devido à esta estratégia de segurança, é necessário entrar em contato com a Caixa pelo telefone 111 e seguir com as orientações informadas.

No entanto, se a situação não for resolvida pelo telefone, então será necessário comparecer a uma agência do banco ou lotérica e apresentar um documento oficial com foto e o número do CPF, além de estar com o celular em mãos.

Conta gratuita de R$50 a R$2.000 liberada

A Caixa Econômica Federal (CEF) conta, em 2021, com um tipo de conta para quem possui renda entre R$50 e R$2.000.

A abertura, de acordo com informações do banco, é bastante prática e sem burocracia. O programa é intitulado de Conta Caixa Fácil.

Para que o cidadão abra sua conta gratuita na CAIXA em 2021, basta o interessado apresentar o documento de identidade e CPF.

Não é necessário que se apresente comprovante de endereço ou renda.

Quem optar em fazer a Conta Caixa Fácil poderá realizar depósitos diretamente em sua conta por meio de dinheiro podem ser efetuados nas agências da Caixa e também nos correspondentes bancários e os em cheques são efetuados apenas nas agências da Caixa.

A Caixa confirmou, ainda, que a Conta Fácil não pode ter saldo superior a R$ 3.000,00, a qualquer tempo, nem depósitos que no total somem esse valor.

Segundo o banco, o horário de movimentação da Conta Caixa Fácil é restrito ao período das 06:00h às 24:00h.

Na Conta Caixa Fácil não há cobrança de tarifas pela abertura e manutenção da conta ou consulta de saldo.

No entanto, a partir do quinto saque ou da quinta solicitação de extrato, será cobrada tarifa conforme tabela vigente.