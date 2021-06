O cantor e sanfoneiro piauiense Fábio Júnior, de 24 anos, morreu na madrugada deste sábado (19), vítima de um infarto fulminante no município de Luís Correia, litoral do Piauí.

A informação foi confirmada ao GP1 pela produtora do músico, Alessandra Costa. Segundo ela, ele mora em Teresina, mas no momento do incidente estava no litoral curtindo o final de semana com amigos.

