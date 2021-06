Cantora acreana, Sandra Melo, lança clipe e primeira música autoral da carreira nas plataformas digitais

A reprodução desta coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Uma das vozes mais conhecidas e marcantes do Acre, acabou de lançar uma super novidade para fãs e admiradores do seu trabalho. A cantora acreana, Sandra Melo, lançou o single “Devolve o teu amor pra mim” nas plataformas digitais. A música, que conta a história do fim de seu relacionamento, foi lançada nas redes sociais da cantora neste sábado (26), para a surpresa de seus fãs. A canção fará parte do primeiro projeto autoral da cantora de 43 anos.

Em entrevista para o site ContilNet a cantora contou que o EP, “Devolve o teu amor pra mim” também ganhará clipe, que será lançado em seu canal no YouTube.

A canção “Devolve o teu amor pra mim” foi um divisor na carreira da cantora acreana, que comentou a necessidade de ter uma obra autoral em sua trajetória. “Fiquei esse tempo de pandemia longe da música. E sinto essa necessidade de fazer um trabalho autoral. Eu sentir a necessidade de ter um trabalho meu registrado. Aí conversando com amigos veio a ideia de gravar. Acabei de soltar a primeira música e estamos trabalhando em outras composições. Esse trabalho que lancei hoje é de autoria do artista, músico e compositor acreano Dito Buzugu. A música “Devolve o teu amor pra mim” é a minha gravação profissional, e o primeiro trabalho que está nas plataformas digitais”.

Talento

Talento, graça e espontaneidade. Quem já teve a oportunidade de ver Sandra Melo em ação nos palcos sabe que não há exagero em dizer que a cantora esbanja grande furor e potência vocal.

Um mix de arrocha e sertanejo lento, o EP “Devolve o teu amor pra mim” já está disponível em todas as plataformas digitais. Para saber mais sobre a carreira de Sandra Melo, acesse as redes sociais da cantora no Facebook e Instagram.

