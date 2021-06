Caravana da Produção chega ao Alto Acre para atender produtores rurais

Entre os dias 22 e 25, o projeto Caravana da Produção esteve na região do Alto Acre para atender aos produtores rurais dos municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasileia. A equipe iniciou a programação da regional Alto Acre, na terça-feira, 22, visitando o município de Assis Brasil, distante aproximadamente 345 km da capital Rio Branco.

O projeto é liderado pelo secretário de Estado de Produção e Agronegócios, Nenê Junqueira, atendendo a uma determinação do governador Gladson Cameli, que em sua gestão tem priorizado o apoio ao setor produtivo.

“Estamos aqui na região do Alto Acre para cumprir um compromisso do governo Gladson Cameli, por meio da Sepa, de prestar apoio aos produtores rurais e incentivar a agricultura. Queremos acompanhar a execução deste projeto de perto, conhecer as realidades e juntos solucionar as dificuldades de modo que sejam aplicáveis à realidade do produtor”, disse o titular da Secretaria.

Durante a ocasião foram realizadas visitas ao escritório local da Sepa, a um polo industrial de beneficiamento de café do município, ao plantio de seringueiras do produtor Isaías Flores, e ao plantio de café do senhor Francisco Silvestre, com o objetivo de traçar melhores estratégias em favor do agronegócio local.

Já na quinta-feira, 24, como de costume, o dia começou cedo para a equipe da Caravana da Produção, desde as primeiras horas da manhã o titular da Sepa, juntamente com a diretoria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, (Emater), e a equipe técnica da secretaria, acompanharam a feira livre Walter Fernandes de Farias no município de Epitaciolândia. Na ocasião, o prefeito da cidade, Sérgio Lopes, aproveitou a oportunidade para falar sobre a importância desta ação.

“Essa visita vem a agregar muito para o fortalecimento do setor produtivo aqui na nossa região. Hoje, Epitaciolândia é um dos polos onde o agronegócio está se consolidando muito, com produção de grãos, milho e soja. Este ano nós tivemos a primeira colheita de soja do município, além disso temos a nossa produção de suínos que está em franca expansão, sem falar na produção de aves, então, a cidade como um todo é bastante produtiva, a agricultura familiar aqui realmente é forte, e qualquer projeto que nos incentive, que venha a somar, será sempre bem-vindo”, disse.

Em seguida, a equipe visitou o escritório local da Sepa no município para conversar com os colaboradores, depois partiram para visitar três propriedades rurais, são elas: A fruticultura do agricultor José Domingos, o plantio de seringueiras e a Agroindústria de Mandioca do produtor João Caetano, e a granja de suínos do produtor Mário Gaia, com o objetivo de incentivar diversas culturas.

Posteriormente, participaram de entrevistas nas rádios Aldeia FM e Ecoacre FM para falar sobre a importância e os avanços do projeto caravana da Produção. E finalizaram a agenda do dia visitando membros da cooperativa Coopersuino. A vice-presidente da cooperativa, Ivania dos Santos, avalia como positivo o encontro e está esperançosa com a nova gestão.

“Tivemos uma reunião muito produtiva e esclarecedora, nos ajudou a sanar algumas dúvidas, e o secretário Junqueira se dispôs a nos ajudar, agora eu vou transmitir as mensagens dele aos nossos 33 cooperados aqui do município, estou esperançosa e confiante com essa nova gestão”, disse.

Dando sequência às atividades, na sexta-feira, 25, a equipe visitou o município de Brasileia, distante aproximadamente 231 km da capital, Rio Branco. Para dar início à programação no município, visitaram o escritório local da secretaria, e na ocasião aproveitaram para realizar uma reunião com os colaboradores da casa para alinhar a comunicação interna. Em seguida partiram para conhecer um Laticínio e o Silo Graneleiro da cidade, depois visitaram a propriedade rural do produtor de milho Nelson Moreira.

A diretoria da Emater acompanha as agendas da caravana da Produção desde o início do projeto, oferecendo suporte aos produtores. O diretor-presidente Rynaldo Lúcio, fala sobre a importância de fortalecer esse trabalho em conjunto, uma vez que a assistência técnica é uma das necessidades mais apontadas pelos produtores durante as visitas.

“Essas visitas da Caravana da Produção que estão acontecendo juntamente com a Sepa só vem a fortalecer o sistema rural, já que a assistência técnica é uma prioridade no campo. Sem assistência adequada não é possível desenvolver uma boa produção, e a falta desse incentivo tem dificultado um pouco a prioridade nas execuções da terra. E fortalecendo essa parceria com Sepa na parte de logística e financeira, com certeza a assistência técnica no Acre irá se desenvolver de maneira mais ágil”, disse.