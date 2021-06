Carlinhos Maia revela ter sido o culpado por briga com Whindersson

“Não estava preparado para estar na TV naquele momento. Eu estava vivendo o meu estouro na internet e a minha equipe me ofereceu o projeto dos Roni no Multishow.

Eu neguei, pois sabia que não estava pronto, mas a empresa me convenceu. Mesmo sem querer fazer, fui e fiz. Não me sentia bem, eu não me encontrei lá. Sai da Vila, que era o meu maior sucesso e estava infeliz na televisão. Passei a competir com o Whindersson, sabe? A culpa foi minha “, revelou.

Questionado se além de reconhecer o erro com Whindersson, também havia se desculpado com o resto do elenco do humorístico, Carlinhos externou que se “entendeu” apenas com quem devia satisfações. A atração possuía nomes como Falcão, Gkay, Titina Medeiros e Oscar Magrini.

“Tive humildade em pedir desculpas ao Whindersson. O programa era dele e eu pedi perdão a ele. Eu amo o Tirullipa também, ele quer nos ver unidos, sabe? Ele luta para nos manter juntos, até pela maturidade dele e acredita no espaço de todos nós. Bloqueei o Whindersson no Whatsapp, mas voltei atrás e pedi desculpas”, finalizou.