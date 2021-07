Carmelo Anthony recebe prêmio da NBA de justiça social

“É uma grande honra”, disse Anthony em entrevista à ESPN americana. “Tenho a sorte de fazer parte de uma liga cheia de jogadores que são igualmente apaixonados por fazer a diferença. Por isso, estou realmente honrado por ser reconhecido por Kareem e pelo comitê de seleção”, comentou.

O jogador dos Blazers venceu Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Harrison Barnes (Sacramento Kings) e Juan Toscano-Anderson (Golden State Warriors).

Melo vai receber US$ 100 mil (cerca de R$ 495 mil na cotação atual) e doou para a Iniciativa de Experiências e Artes Negras do Museu de Arte de Portland, enquanto que os outros jogadores vão receber US$ 25 mil (R$ 123,5 mil) para doarem para uma instituição de caridade.

“Espero que este prêmio incentive outros a ajudar a elevar aqueles que foram historicamente marginalizados ou sistematicamente desfavorecidos, e fazer sua parte para fazer igualdade e justiça para todos”, afirmou Carmelo Anthony.

O prêmio recebeu nome de Kareem Abdul-Jabbar para homenagear toda a luta que o lendário jogador da NBA demonstrou em toda sua vida, seja como jogador ou depois de aposentado.