Rastros encontardos na mata são a nova pista na busca por Lázaro Barbosa Sousa. Uma força-tarefa com 270 policiais, cães farejadores, helicópteros, drones e cavalaria entra no 15º dia a procura do paradeiro do ‘serial killer’.

De acordo com o jornal Extra, um carro foi encontrado queimado perto da Gruta dos Ecos, em Girassol, e vai passar por perícia. Um lençol sujo de terra e um serrote foram encontrados em Águas Lindas. Os policiais receberam a denúncia da tentativa de invasão de uma chácara. Em entrevista para a TV Anhanguera, eles revelaram que o caseiro reagiu e houve troca de tiros. Porém, o invasor não foi localizado após buscas. Durante as buscas, os policiais já encontraram resto de comida, como pedaços de rã e frango, o que eles acreditam ser um indício de fome de Lázaro.