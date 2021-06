CG-MS chega aos 45 anos nesta sexta-feira de vacinação

CAMPO GRANDE (MS) – A muito tempo se fala “Mais vacinas, menos idade” ou “vacina para todos”, caso o governo federal tivesse feito as compras desde o ano passado. Mas, já que estamos na atual situação, temos que “comemorar” que Campo Grande está na frente e nesta sexta-feira (25), já chega a vacinação contra a Covid na faixa etária dos 45 anos. Além de grupos prioritários que já foram feitos e tem chegado aos jovens desses grupos, com apenas 18 anos. Serão quase 17 horas do dia com vacinação nos maiores locais, que funcionam em quatro drives tru e três postões. Assim, apesar da Capital ter ficado quase uma semana sem vacinar, na semana passada, com a chegada de boa quantia de novas doses das vacinas, a prefeitura de Campo Grande ampliou o grupo prioritário desde a última sexta-feira, quando retornou. E nesta sexta-feira (25), as pessoas acima 45 anos, e, funcionários da indústria, com mais de 25, poderão se vacinar com a primeira dose. Veja abaixo, que além dos postos de vacinação montados em pontos estratégicos, nos drive tru e Guanandizão, amanhã, terá mais 28 unidades de saúde, que aplicarão os imunizantes. O dia também será de aplicação dasda Coronavac em pessoas que tomaram a primeira até dia 10 de junho e da Astrazeneca para quem tomou a primeira dose até 25 de abril. Em Campo Grande, conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), 359.320 receberam a primeira dose, enquanto 158.466 completaram a imunização.Nesta quinta-feira (24), 105.090 doses de vacinas foram enviadas a Mato Grosso do Sul pelo Ministério da Saúde. Do total, 19.050 doses da Janssen e 48.600 da Coronavac chegaram ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, pela manhã. No fim da tarde, estão previstas para chegar mais 37.440 doses da Pfizer. Conforme a SES (Secretaria de Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul vacinou, até o momento, 1.503.661 pessoas, sendo 1.083.245 com a primeira dose e 420.416 com a segunda dose. De acordo levantamento nacional, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação.– 7H30 ÀS 22H– 7H30 ÀS 22H– 7H30 ÀS 22H– 7H30 ÀS 22H –– 7H30 ÀS 22H14H ÀS 19h30– 7H30 ÀS 16h45– 13h ÀS 16H45UBS JOCKEY CLUB USF ANHANDUÍ UBS DONA NETA USF BOTAFOGO C.F IRACY COELHO USF PARQUE DO SOL USF LOS ANGELESUBS BURITI USF OLIVEIRA USF BATISTÃO USF COOPHAVILA USF TARUMÃUSF MORENINHA UBS CARLOTA UBS UNIVERSITÁRIO USF ITAMARACÁUBS CEL ANTONINO USF SÃO FRANCISCO USF VILA NASSER USF PARADISOUSF NOROESTE USF NOVA BAHIA USF MATA DO JACINTOUBS SILVIA REGINA UBS LAR DO TRABALHADOR USF AERO ITÁLIA USF ALBINO COIMBRA USF SERRADINHO