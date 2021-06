China passa marca de 1 bilhão de doses de vacina contra Covid-19 aplicadas

A China administrou mais de 1 bilhão de doses da vacina Covid-19, um marco surpreendente que ocorre no momento em que o país lança uma campanha de vacinação incomparável.

Um total de 1.010.489.000 doses foram administradas até sábado (19), disse a Comissão Nacional de Saúde da China (NHC, na sigla em inglês) em um comunicado.

Essas doses representam quase 40% dos 2,5 bilhões de injeções administradas globalmente.

O NHC disse que 100 milhões de doses foram administradas nos cinco dias que antecederam o sábado, de acordo com a mídia estatal Xinhua.

O número de 1 bilhão é ainda mais notável dado que o começo da vacinação da China teve um início vacilante.

A China só atingiu seu primeiro milhão de doses administradas em 27 de março — duas semanas atrás dos EUA. Mas o ritmo aumentou significativamente em maio, com mais de 500 milhões de vacinas dadas no mês passado, de acordo com dados do NHC.

“A China levou 25 dias para passar de 100 milhões de doses para 200 milhões de doses, 16 dias para aumentar de 200 milhões para 300 milhões e seis dias de 800 milhões para 900 milhões”, relatou a Xinhua.

Pequim conseguiu conter o vírus, mas vários surtos locais recentes, incluindo nas províncias de Anhui e Liaoning do norte e Guangdong, no sul, alimentaram temores de infecções, levando a uma corrida para se vacinar nas regiões afetadas.

A China também começou a vacinar menores de 18 anos, com adolescentes elegíveis para receber as vacinas da Sinopharm e da Sinovac.

Para aqueles que ainda estão relutantes, a China tem uma ferramenta poderosa em seu arsenal: um sistema de partido único de cima para baixo que é abrangente em alcance e vigoroso em ação, e uma burocracia em expansão que pode ser rapidamente mobilizada.

Pequim pretende vacinar pelo menos 70% das pessoas elegíveis até o final do ano, informou a Xinhua, citando o vice-chefe do NHC Zeng Yixin.

Cerca de 1,4 bilhão de pessoas vivem na China.

Devido a isso, as doses administradas no país por 100 pessoas ainda estão atrás de nações como Estados Unidos e Grã-Bretanha.

Mas se a campanha de vacinação chinesa puder manter o ritmo atual, Pequim alcançará esses países rapidamente.