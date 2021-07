Clippers batem Suns e levam decisão da Conferência Oeste pro 6º jogo

O destaque da partida foi Paul George, autor de 41 pontos, 13 rebotes (todos defensivos) e seis assistências, acompanhado por Reggie Jackson (23 pontos) e Marcus Morris (22).

Do lado dos Suns, Devin Booker, com 31 pontos, foi o cestinha, enquanto Chris Paul marcou 22 e Cameron Johnson colaborou com outros 14 pontos.