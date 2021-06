Colono dá entrada no PS de Sena após ser picado por cobra venenosa

Um colono, identificado como Paulo Sérgio, residente no ramal do Narcélio em Sena Madureira (AC), encontra-se internado no Hospital João Câncio Fernandes após ser picado por uma cobra venenosa, da espécie pico de jaca.

Segundo informações, ele participava de uma “broca” [prática de se ralear a área escolhida para o roçado, onde se elimina a vegetação baixa e menos resistente] na companhia do pai dentro da floresta quando, em dado momento, foi surpreendido e não teve como escapar. “A cobra picou em cima do meu pé. Fui socorrido por um amigo que me trouxe de motocicleta até certo ponto e depois fui amparado por uma viatura do Corpo de Bombeiros. Não fosse esse socorro rápido, eu poderia ter morrido, mas agora graças a Deus estou me recuperando bem”, salientou.

Paulo Sérgio está internado há três dias, podendo receber alta médica ainda esta semana.