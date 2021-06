Coluna: No Acre, Comissão de Ação Social da OAB-AC intensifica ações para atender população carente

MPAC empossa sete promotores de Justiça promovidos para o interior

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deu posse, no dia 18, a sete promotores de Justiça de entrância inicial e final, promovidos pelos critérios de merecimento e antiguidade, para as unidades administrativas de Feijó, Plácido de Castro, Xapuri, Mâncio Lima, Bujari, Acrelândia e Tarauacá, respeitando os critérios de merecimento e antiguidade. Os termos de posse foram assinados pela procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

Cerimônia por videoconferência

A cerimônia foi realizada em formato de videoconferência, obedecendo às medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavirus. A transmissão ocorreu através da plataforma digital Zoom e também ao vivo no canal oficial do MPAC no Youtube. Na ocasião, tomaram posse os promotores de Justiça Manuela Farhat (Feijó), José Lucivan Nery (Plácido de Castro), Thiago Marques (Xapuri), Antônio Alceste (Bujari), Bianca Bernardes (Mâncio Lima), Vanderlei Cerqueira (Acrelândia) e Júlio Cesar de Medeiros (Tarauacá).

***

Os membros promovidos ingressaram na carreira do MPAC por meio do XII concurso público da carreira e tomaram posse em julho de 2017. A procuradora-geral de Justiça destacou o compromisso de sua gestão para com a movimentação na carreira do MPAC, além de sua alegria em acompanhar os jovens membros desde a convocação, a posse, o curso de formação, o vitaliciamente e a tão almejada promoção.

Filme sobre as irmãs Lygia Clark e Sonia Lins estão em cartaz no Arte 1

O Canal Arte 1 está exibindo em diversos horários, durante os meses de junho e julho, o filme Sonia e Lygia, da cineasta acreana Maria Maia, sobre a relação entre as irmãs multiartistas Sonia Lins e Lygia Clark.

***

Pautado pelas sensibilidades opostas, mas complementares e fascinantes das duas irmãs, Sonia e Lygia é um filme delicado e feminino e traz no elenco Bidô Galvão, Kuka Escosteguy, Murilo Grossi e Yeda Gabriel. A trilha sonora é de Manassés de Sousa e Mario Brasil. O filme tem duração de 73 minutos e poderá ser visto nos Canais Arte 1 HD e Arte 1, em diferentes horários, nos meses de junho e julho, com grade de exibição no link abaixo

https://www.claro.com.br/tv-por-assinatura/programacao/grade/programa/arte-1-hd/2060/arte-1-nacional/812462

B-Day do Felipe

O aniversariante do dia 21 foi o meu filho Felipe Pinheiro, que celebrou seus 19 anos de vida, em festinha familiar, com tema junino. Parabéns! Na foto, o aniversariante comigo, o sobrinho Heitor e a irmã Luíza Pinheiro.

Viagem rápida

A colunista social Kelly Kley fez rápida viagem à Santa Catarina e aproveitou a ida à São Lourenço do Oeste para comprar presentinhos na loja do Boticário. Lá foi atendida pela franqueada Jussara Menegas.

OAB/AC intensifica ações sociais e beneficia população acreana

Mesmo com o momento crítico de crise sanitária que o estado enfrenta devido à pandemia, que se intensifica nas últimas semanas, a Comissão de Ação Social (CAS) da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) se destaca na sociedade. Isso porque desde março do ano passado, quando os primeiros casos de coronavírus foram confirmados e as atividades presenciais paralisadas, o comitê intensifica as ações sociais voltadas à população acreana, principalmente a mais vulnerável.

***

Junto à Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC), organizações não governamentais (ONGs) e diversas outras instituições de diferentes segmentos, a comissão aumentou de forma significativa a mobilização para arrecadar e distribuir donativos, materiais de limpeza/higiene e diversos outros produtos para os que mais necessitam. O trabalho concretiza o papel social que a OAB/AC cumpre no estado, já que a atuação não se limita apenas em trabalhar em prol da advocacia e alcança a todos.

Ações realizadas

Entre as ações realizadas pela CAS em parceria com a CAA/AC estão as campanhas de arrecadação de brinquedos, cestas básicas, materiais de limpeza, vestimentas, roupas de cama, materiais de higiene e diversos outros itens destinados aos atingidos pelas alagações que deixaram milhares de pessoas desabrigadas em Rio Branco e no interior, doação de sangue e donativos para o pequeno Gabriel Sales da Silva, de apenas seis anos e que já luta contra um câncer, além de parcerias com várias igrejas.

***

Presidente da Comissão de Ação Social, a advogada Bianca Marques destaca que as limitações impostas pela pandemia são superadas por muitas mãos que colaboram no trabalho desenvolvido para que ele chegue aos necessitados. Para ela, sem o apoio dos parceiros não haveria este trabalho contínuo.

Encontro

O trio de jornalistas e cerimonialistas Douglas Richer, Jenildo Cavalcante e Luciana Teixeira se encontrou na semana passada em Mâncio Lima, terra de Jenildo, em agenda de trabalho. Aproveitou a ocasião para colocar os assuntos em dia e fazer um registro.

Mandato atuante

Sempre nas ruas, próxima da população de Porto Walter, a vereadora Cleide Silva teve audiência no dia 17, na sede da Energisa, para atender as solicitações de alguns moradores de bairros que ainda possuem acesso à energia elétrica nas suas residências. Ela tem exercido um mandato participativo, popular e atuante.

Cinema

A estreia desta semana do Cine Araújo é o longa de terror e suspense “Espiral – O Legado de Jogos Mortais”, que acompanha o detetive Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) se unindo ao seu parceiro, Willem (Max Minghella), para investigar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo. Continuam em cartaz Invocação do Mal 3, Mortal Kombat, Godzilla Vs. Kong, Cruella e Spirit – O Indomável. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

O Boticário traz o ar mais puro do mundo com o novo Quasar Ice

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, acaba de lançar mais uma fragrância de sua reconhecida linha Quasar, o Quasar Ice, um olfativo moderno e inovador que contrasta notas de sálvia e cedro em sua composição. O lançamento traz o clima das montanhas de um dos países mais frios do mundo, a Islândia, que também é conhecido por ter o ar mais puro da Terra. Esse cenário gelado e desafiador é a inspiração para Quasar Ice, porque também representa superação e recompensa, as principais características da personalidade dos fãs da marca.

***

Para atingir a sensação de baixa temperatura do Quasar Ice, o Boticário recorreu a um exclusivo e inovador frescor conhecido como aldeído, com nuances metálicas, que o tornam extremamente gelado. O elemento tem origem no processamento do Pinus na produção de papel e seu uso na perfumaria traz potência e impacto às fragrâncias. Quasar Ice foi idealizado para quem está buscando uma dose de coragem com muito frescor. É um convite para que as pessoas fiquem “frias” para encararem as situações e transmutarem momentos desafiadores.

Make B. e Track&Field lançam linha de maquiagem ultra resistente

Aliada ao autocuidado e bem-estar, a prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a saúde. Seja na academia, no parque, ou até mesmo em casa, mexer o corpo e suar muito faz bem e pode ajudar a melhorar a autoestima. E ter um look completo para a prática faz toda a diferença. Afinal, quem disse que maquiagem e exercícios físicos não combinam?

***

Pensando nisso, O Boticário, a marca mais amada do Brasil, e a Track&Field, uma das líderes no segmento de wellness e moda esportiva no país, se uniram para trazer a solução para os apaixonados por esportes e maquiagem. Trata-se da linha Make B. Track&Field Unlimited, que oferece proteção e ultra resistência em todas as modalidades de atividade física, até mesmo as aquáticas.

Novos produtos

Tecnologia e inovação fazem parte da linha, conferindo aos produtos uma ultra resistência que elimina a necessidade de retoque depois da aplicação, ou no pós-exercício por conta da transpiração. A tecnologia Drop Force, presente na base e no balm labial, por exemplo, possibilita a formação de um filme de extrema proteção e resistência, aumentando a performance do produto quando há contato com a água ou suor. Os produtos são a Base Compacta com FPS 100; a Máscara para Cílios à prova d’água, suor e atrito; o Lápis em Gel com alta pigmentação e extrema fixação; o Balm Labial com FPS 100 UVA+++; e o Ultra Tint Labial com fórmula à prova d’água e super resistente ao suor.

Live de São João do Boticário com Gil do BBB e Solange Almeida

Pela segunda vez consecutiva não houve a tradicional festa de São João, mas a data não passou em branco. O Boticário, que sempre esteve presente e próximo à cultura nordestina, preparou diversas ações para os amantes da festividade que celebra a fé e o amor com tanta cor e alegria.

***

Gil do Vigor, do BBB 21, novo parceiro do Boticário, foi o grande anfitrião da live no dia 23 de junho, que aconteceu no canal do Youtube do Boticário. Já a cantora e compositora Solange Almeida foi a principal atração do show exclusivo. Solange foi a intérprete do jingle da campanha de São João do Boticário, em uma melodia que coloca todo mundo pra cantar e dançar.

Ação social

O movimento também promove uma ação social com o objetivo de apoiar os profissionais nordestinos envolvidos com a festividade. Por causa da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, esses trabalhadores perderam até 40% da sua renda nos últimos 18 meses. Para materializar esse apoio, a marca doa cestas básicas para o São João Solidário de Caruaru, em parceria com o Instituto Grupo Boticário.

O Boticário lança coleção multicategoria em apoio à população LGBTI+

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, com objetivo de dar suporte e espalhar ainda mais amor por aí, acaba de lançar sua coleção Orgulho, em celebração e apoio à população LGBTI+. Incentivando o público a ser e ter orgulho de ser quem é, a linha abraça a diversidade e traz itens de cuidados, maquiagem e perfumaria, todos apoiados no autocuidado e na liberdade de uso.

***

A coleção Orgulho foi conduzida e co-criada por colaboradores LGBTI+, por meio do grupo de afinidade OrgulhoGB e com apoio do time de Diversidade, reforçando o compromisso do Boticário com essa população. Por isso, parte das vendas será destinada para as ONGs Casa Florescer, de São Paulo e Grupo de Dignidade, de Curitiba, ambas com foco no acolhimento de pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade e violência social, com destaque para a pessoas trans.

***

O dia do Orgulho LGBTI+, celebrado em 28 de junho, ainda marca um novo momento na ação para em apoio à causa. Nessa data, parte de todas as operações de venda realizada no site do Boticário será destinada às duas ONGs. Nesse caso, não há exclusividade de produto, todo o site vale para a ação.

ONGs beneficiadas

A escolha das ONGs, por exemplo, foi alinhada a esse propósito, com o apoio do Instituto Grupo Boticário. A ONG Casa Florescer, de São Paulo, realiza um trabalho importante no acolhimento de travestis e transexuais, oferecendo apoio psicológico e atendimento social, que inclui saúde, educação, vínculos familiares e reinserção no mercado de trabalho. Já o Grupo Dignidade, de Curitiba, faz um trabalho significativo em defesa e promoção dos direitos humanos dos LGBTI+, bem como no auxílio na formação educacional e profissional.

Multicategoria

Orgulho tem edição limitada de seis meses e traz produtos de todas as categorias trabalhadas pela marca. A perfumaria está representada pelo Insensatez Orgulho, edição especial de uma das fragrâncias do portfólio do Boticário. Em cuidados pessoais, Cuide-se Bem traz um creme hidratante para todos os tipos de pele com família olfativa Floral Fresco. A marca Intense, de maquiagem, conta com um balm labial de cor única e natural que é revelada de acordo com o PH da pele. Já Botik, com foco no skincare personalizado e fórmula de ativos poderosos, tem um kit composto por diversos itens para uma rotina completa de cuidados com a pele. E tudo isso ainda pode ainda estar acomodado dentro de uma ecobag cheia de design e atitude.

Redes sociais

Para engajar a comunidade e botilovers, as redes sociais do Boticário lançam #OndeTemAmorTemOrgulho. A campanha, criada pela W3haus, conta com uma ação interativa para marcações de pessoas LGBTI+ terem seu orgulho exaltado, além de dividir histórias reais de colaboradores do grupo de afinidade interno, um filtro para o Instagram – #OndeTemAmorTemOrgulho – com o qual o público pode compartilhar experiências e demonstrar apoio à causa.

***

Gil do Vigor, novo parceiro da marca, participa da ação, conectando seu posicionamento sobre a causa LGBTI+ ao movimento do Boticário e puxando os depoimentos na ação do filtro #OndeTemAmorTemOrgulho.

***

A marca promove iniciativas internas permanentes para todos seus colaboradores. Entre elas estão os Grupos de Afinidade – no total são 5 que atuam em diferentes dimensões sempre pautadas na inclusão: Pessoas com Deficiência, Equidade Racial (foco na população negra), Equidade de Gênero, Gerações e população LGBTI+ – sendo este com mais de 200 colaboradores voluntários de todos os níveis hierárquicos e diferentes estados do país.

Nova linha Nativa SPA Centella Asiatica do Boticário

Frio intenso, desidratação, uso excessivo de álcool em gel, sabonete… São inúmeros os fatores que afetam a saúde e a beleza da pele. Nesses casos, o resultado já é conhecido: lábios rachados, mãos e cotovelos esbranquiçados e descascando, coceira, pele descamando e a sensação de aspereza ao toque. O combate ao ressecamento foi a inspiração para o Boticário para inovar e lançar uma linha cheia de tecnologia para amenizar esses efeitos, aliviando o desconforto e protegendo das irritações que podem afetar qualquer tipo de pele.

***

Com uma fórmula vegana e não testada em animais, o Boticário apresenta a nova linha Nativa SPA Centella Asiatica. O lançamento promove reparação intensiva, recupera a barreira cutânea e traz uma hidratação profunda para a pele. A linha é composta por produtos para o rosto e corpo. O segredinho dessa nova família de Nativa SPA está na combinação da Centella Asiatica com madecassoside, ativo vegetal que atua na reparação intensiva da pele.

Recuperação da pele ressecada

O Cicacreme Balm Reparador, por exemplo, é indicado para as pessoas que sofrem com extremo ressecamento em algumas áreas do corpo e áreas mais expostas do rosto, como lábios, bochechas e orelhas. Prático e de fácil aplicação, é ideal para carregar na bolsa. O Reparador para Corpo, Mãos e Pés conta com formato ergonômico que facilita na aplicação nessas regiões, protegendo contra agressões e irritações por fatores externos e acelerando a recuperação da pele.

***

Para o rosto, a linha traz o Cicacreme Reparador Facial, que protege e recupera a pele contra as agressões de temperatura, uso de máscaras e produtos que removem a oleosidade natural da pele, aliviando o desconforto do ressecamento. Há ainda o Cicacreme Multireparador Calmante ideal para ser aplicado em regiões específicas que demandam uma reparação mais intensa, como joelhos e calcanhares.