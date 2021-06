Com recepção e cadeiras vazias, Into registra queda significativa no número de internações no AC

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (INTO/AC), direcionado para o tratamento de pessoas com covid-19, tem registrando queda significativa no número de pessoas internadas com a doença, nos últimos dias.

Imagens registradas na última semana mostram o local com a recepção e as cadeiras externas vazias, sem público esperando por atendimento.

O último boletim de assistência divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que a unidade está com 38% de ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com 20% dos leitos comuns ocupados. A fila de espera está zerada.

O Acre era a única unidade federativa do Brasil, até a última quinta (24), com menos de 50% das UTIs ocupadas. O Estado também está em queda no número de novas mortes pela doença.

No início do ano, o hospital de referência chegou a enfrentar a pior superlotação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Acre, tendo que enviar paciente para outros Estados em UTI aérea.