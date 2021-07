Com tema “O SUS que queremos”, Plácido de Castro promove 6° Conferência Municipal de Saúde

A Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde tem a honra em convidar a população em geral para participar da 6° Conferência Municipal de Saúde com o tema “O SUS que queremos” abordando o lema “Garantia dos princípios doutrinários e éticos do SUS”.

A Conferência Municipal de Saúde ocorre a cada quatro anos, ali serão debatidos as propostas para o SUS no âmbito dá Atenção Primária à Saúde.

A Participação social é necessária e Obrigatória, respeitando sempre a seguinte composição, 50% usuários do SUS, 25% trabalhadores da Saúde e 25% gestores.

O evento acontece no dia 02 de julho, no SESC, localizado na AC-40 km 1.

Sua participação será de suma importância para construção e novos rumos da Saúde pública no Município.

Lembrando que serão tomadas todos os cuidados e seguido as normas do Ministério da Saúde, contra o COVID-19.

Faça sua inscrição na Secretaria Municipal de Saúde, com início as 7h às 12h e 14h às 17h. Inscrições até o dia 01/07.

Não perca tempo para fazer sua inscrição, pois as vagas serão limitadas. Vagas limitas para evitar o número máximo de pessoas no espaço, evitando aglomeração de pessoas.