Comando da PMRO debate segurança pública na região de Corumbiara

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia coronel PM Alexandre Luis de Freitas Almeida, recebeu na manhã de hoje, 29, no Quartel do Comando Geral, em Porto Velho, a visita dos vereadores do município de Corumbiara, Solon Pereira, Gerson Gonçalves e Wilmar Cardoso, acompanhados do líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Luizinho Goebel. Participaram ainda da reunião o subcomandante-geral da PM, coronel PM Plínio, e o chefe do Estado Maior da Corporação, coronel PM Costa. A presença mais efetiva da PM no município e uma proposta de instalar um posto policial em Corumbiara foram temas do encontro.

O coronel PM Almeida esclareceu sobre a proposta trazida, e comprovou tecnicamente o cenário atual de segurança pública na região. Ele explicou que no ano de 2020 tiveram 30 flagrantes e aproximadamente 110 ocorrências registradas. Quanto aos homicídios, foram registrados dois, não havendo demanda reprimida, ou seja, sempre que a PMRO foi acionada, compareceu no local dos fatos.

“A PMRO vem desempenhado seu papel constitucional na região de Corumbiara de maneira diferenciada. O cenário da segurança pública da região por meio das estatísticas comprova os resultados do trabalho preventivo das equipes policiais na região”, observou. O comandante também apresentou o sistema PMRO Gestão, que informa em tempo real a situação operacional do serviço da PMRO em todo o Estado.

O vereador Solon Ferreira de Sousa, parabenizou a Polícia Militar por suas ações na região e pelo atendimento feito recentemente pelo prefeito da cidade para o efetivo aumento do efetivo no distrito de Vitória da União. E, além dos já formulados, acrescentamos, disse o vereador, o pedido de mais uma viatura para o atendimento mais rápido aos pedidos das comunidades representadas.