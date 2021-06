Comarca de Dourados selecionará estagiários do curso de Direito

DOURADOS (MS)- O TJ-MS (Tribunal de Justiça de MS) anunciou para a Comarca de Dourados seleção de estagiários do curso de Direito. Serão abertas inscrições na próxima segunda-feira (28), indo até o dia 9 de julho. O cadastro será gratuito para um processo seletivo de estudantes. A inscrição deverá ser realizada unicamente pelo sítio do TJ-MS, no endereço eletrônico https://www.tjms.jus.br/concursos/estagiarios2021A/, onde também poderá ser acessado o edital respectivo.

As provas serão realizadas em data e local que serão posteriormente divulgados, tendo em vista que a definição do local dependerá do número de inscritos, em razão da necessidade de observância das regras sanitárias, especialmente de distanciamento social, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Após a conclusão do processo seletivo, a convocação dos candidatos ocorrerá conforme interesse da Administração. O exercício do estágio terá duração de um ano, que pode ser prorrogado por igual período, devendo ser cumprida uma jornada diária de cinco horas, de segunda a sexta-feira.

O estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.