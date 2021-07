Concurso Colégio Naval 2021: Edital abre 129 vagas; Inscrições até 18 de julho

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso (Concurso Marinha 2021) para o preenchimento de 129 vagas no Colégio Naval (Angra dos Reis-RJ). As oportunidades são para alunos de ensino fundamental.

As chances oferecidas para Marinha são para candidatos do sexo masculino. O edital conta com 103 vagas em ampla concorrência e 26 para negros. Para se candidatar, o candidato precisa ter concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental.

Além disso, para participar, o candidato precisa ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022; e altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m.

A Marinha vai permitir a inscrição de candidatos casados ou em união estável desde que manifestem esta situação por ocasião do preenchimento dos dados no momento da inscrição. Desde que não tenham filhos ou dependentes, com exceção de cônjuge ou companheira.

Soldo

Durante o curso, o aluno receberá um salário de R$1.398,30, sendo R$1.185 relativos ao soldo militar e R$154,05 relativos ao adicional militar.

Além disso, serão pagos R$59,25 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrições concurso Colégio Naval 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 18 de julho de 2021, por meio do site de ingresso na Marinha. A taxa de inscrição para participar do certame vai custar R$90. O pagamento poderá ser efetuado até 23 de julho.

Interessados de todo país poderão realizar a inscrição. Mas, o curso será realizado apenas no Colégio Naval, localizado o município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Provas

O concurso da Marinha para o Colégio Naval vai contar com prova escrita objetiva, de Matemática e Inglês; Prova Escrita Objetiva (PO) de Estudos Sociais, Ciências e Português; Redação; e Eventos Complementares – EVC (Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e resultado final da seleção.

As provas do concurso serão aplicadas nos dias 2 e 3 de outubro. No primeiro dia, será aplicado o exame com 40 questões, sendo 20 de Matemática e 20 de Inglês, cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos.

No segundo dia, 03 de outubro, 50 questões, das quais 20 de Português, 12 de Estudos Sociais e 18 de Ciências, cada questão valerá dois pontos, totalizando 100 pontos.

A redação será dissertativa. Segundo o edital, o texto deve ser escrito com ideias claras, coerentes e objetivas, cujo título versará sobre assunto considerado de importância pela Administração Naval e será realizada no mesmo dia programado para a prova de Estudos Sociais, Ciências e Português.