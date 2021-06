Confundido com Lázaro, homem é espancado e deixado à beira de rodovia

Um homem de 27 anos foi espancado e deixado à beira da rodovia, na BR-262, saída para Três Lagoas, em Campo Grande. Conforme a Polícia Militar (PM), ele chegou a pedir socorro para as pessoas e motoristas que passavam pelo local, mas ninguém parou. Ao receber a denúncia no 190, a polícia soube que a vítima estava andando ferida na rodovia. Segundo quem fez a denúncia, o homem tinha aparência semelhante à de Lázaro Barbosa, que está sendo procurado no estado de Goiás, suspeito de múltiplos homicídios em Ceilândia.

No trajeto, a cerca de 2 km do Autódromo Internacional de Campo Grande, a vítima foi localizada. Ainda conforme a PM, ele estava caído às margens da rodovia, na frente da entrada de uma fazenda. Foram constatadas lesões e hematomas pelo corpo, com cortes na cabeça.

No depoimento, o homem disse que quatro pessoas encapuzadas em um carro preto o sequestraram por volta das 12h (de MS) dessa terça-feira (22). Os bombeiros também foram ao local e encaminharam a vítima para a Santa Casa. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ele está consciente e passa por avaliações médicas.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.