Conheça os benefícios da cafeína para quem pratica atividade física

Tanto se fala sobre o uso de cafeína que, hoje, trarei algumas razões para você começar a fazer uso da substância.

Autoridade no assunto, o Australian Institute of Sport (AIS), por exemplo, defende que esse suplemento, considerado um dos mais importantes, carrega fortes evidências científicas para uso em situações específicas no esporte. Ele também pode ser útil a quem faz atividade física regular, não apenas atletas.

Abaixo, veja o mais recente posicionamento da International Society of Sports Nutrition (ISSN) quanto ao uso da cafeína:

1 – A suplementação demonstrou melhorar, de forma aguda, vários aspectos durante a prática de exercícios: resistência muscular, velocidade de movimento e força muscular, corrida, salto e desempenho de arremesso, assim como uma ampla gama de ações específicas para esportes aeróbicos e anaeróbicos.

2 – A resistência aeróbia com intensidade de moderada a alta pode ser beneficiada pela cafeína. Vale lembrar, sempre, que ela pode ter respostas diferentes a depender da pessoa.

