Conheça os seis filhos do cantor sertanejo Leonardo

Recentemente, alguns internautas foram pegos de surpresas ao descobrirem que o influencer João Guilherme é irmão do cantor sertanejo Zé Felipe. Ambos são filhos do mesmo pai, o cantor Leonardo. Pedro Leonardo, assim como os irmãos também decidiu seguir carreira artística.

No entanto, Leonardo tem ainda mais três filhos que não são tão conhecidos assim do público em geral. Conheça agora todos os seis filhos de um dos principais cantores sertanejos do país:

O filho mais velho do cantor Leonardo é também um dos mais conhecidos do público. Seguindo os passos do pai, Pedro formou junto com seu primo Thiago, filho do cantor Leandro, uma dupla sertaneja que fez muito sucesso nos anos 2000.

A dupla terminou em 2013, após Pedro sofrer um acidente de carro e passar um mês em coma.

Ele justificou na época a falta de voz como motivo para o término da dupla musical com o primo.

Hoje o filho primogênito de Leonardo segue outros projetos artísticos como apresentador de TV.

Isabella Costa, 28 anos

A filha mulher mais velha de Leonardo é formada em agronomia e relações internacionais, Isabella acumula mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e compartilha bastante registros com a família, ela também fala bastante sobre agricultura com seus seguidores .

Jéssica Beatriz, 26 anos

Filha do cantor com Priscilla Beatriz, Jéssica é influenciadora digital e possui um canal no Youtube.

Ela acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. A blogueira ficou bastante conhecida quando se relacionou com o ator Sandro Pedrosa com quem teve um filho.

Seu pai, o cantor Leonardo foi contra a união dos dois na época e chegou a não aparecer no casamento da filha. Mas hoje em dia mantém uma boa relação com o agora ex-genro.

Matheus Vargas, 23 anos

Matheus é filho do cantor com Liz Vargas, ex-dançarina de grupo de axé Banana Split. Assim como o pai e os irmãos Matheus tenta seguir carreira musical como cantor sertanejo.

Ele começou a investir em música no ano passado. Em maio desse ano, Matheus Vargas lançou sua nova música ‘Uma Foto No Instagram” que já acumula mais de 100 mil visualizações no Youtube.

Zé Felipe, 23 anos

Um dos filhos de Leonardo mais conhecidos do público. Zé Felipe seguiu os passos do pai e é um sucesso na música sertaneja.

O cantor possui uma legião de fãs apaixonados que adoram acompanhar sua vida pelas redes sociais, Zé Felipe tem mais de 15 milhões de seguidores somente em seu perfil no Instagram.

O filho número cinco de Leonardo se tornou pai de Maria Alice recentemente, sua primeira filha fruto da união com sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca.

João Guilherme, 19 anos

O filho caçula de Leonardo também é um dos mais conhecidos do público. João Guilherme é ator e já fez algumas novelas como Cúmplices de um Resgate (SBT) e Aventuras de Poliana (SBT) e filmes como Meu Pé de Laranja Lima.

Muito conhecido do público teen, o artista acumula quase 13 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente João Guilherme namora a influenciadora digital Jade Picon.