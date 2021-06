Conheça Secret, a cadela que pratica Ioga e faz sucesso na web

Secret é uma cadela de seis anos de idade que se tornou um sucesso nas redes sociais por suas muitas habilidades, como executar belos passos de dança, posar para fotos e, o mais encantador de todos, é a sua aptidão para a prática de ioga ao lado de sua tutora.

Da raça pastor australiano, Secret é a parceira inseparável da americana Mary Peters, que a ganhou aos 14 anos, quando a pet ainda era filhote.

A tutora, que estava sempre buscando meios de entreter a cachorrinha, passou a treiná-la com cerca de um ou dois anos.

O convívio e treinos diários aumentaram ainda mais o vinculo entre as duas, que são melhores amigas.

Mary ganhou de uma amiga um livro sobre “Doga” (junção das palavras Dog e Ioga), e ela pensou que poderia tentar reproduzir as imagens do livro com Secret, e deu certo.