Copa América faz Fla Flu ser disputado no estádio do Corinthians

Com o estádio do Maracanã à disposição da Copa América, o clássico entre Flamengo e Fluminense, marcado para este domingo, às 16 horas, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado bem longe do Rio de Janeiro. A Diretoria de Competições da CBF confirmou que a partida acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, a casa do Corinthians.

Inicialmente, opções como os estádios Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e Kleber de Andrade, em Cariacica (ES), foram avaliados pela diretoria do Flamengo, que é o mandante do clássico. Mas prevaleceu a vontade de se jogar em um campo com um dos melhores gramados do país.

O Flamengo terá apenas o duelo contra o Fluminense como mandante no período em que o estádio do Maracanã ficará à disposição da Copa América – até o próximo dia 10, data da final. O clube tricolor carioca, por sua vez, passará por três compromissos “em casa” – um deles, no domingo passado contra o Corinthians, aconteceu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.