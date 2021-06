Coveiro some e família faz sepultamento por conta própria no interior do Acre

Vítima da Covid-19, a agricultora Irani Souza Silva, de 41 anos, teve o corpo sepultado pelos próprios familiares nesta segunda-feira (21), no cemitério do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre. Isso porque o coveiro não estava no local na hora do enterro.

Os entes queridos encontraram o cemitério abandonado, com os portões encostados, por volta das 17h. Eles aproveitaram uma cova aberta para enterrar a mulher, que faleceu em Cruzeiro do Sul, onde fazia tratamento contra o coronavírus.

Sem corda para descer o caixão, os parentes precisaram comprar o objeto no mercado local. Eles lamentaram terem de fazer parte do trabalho braçal em estado de luto. O coveiro, no entanto, só deu as caras ao final do sepultamento, ajudando a descer o corpo nos últimos instantes.

A Secretaria de Assistência Social do município disse que a família não havia informado o horário que o corpo chegaria e que por isso o coveiro não estava no local. Informou ainda que a cova foi aberta para receber o corpo de Irani.