Covid-19: morre o irmão de Valdemiro Santiago, pastor que vendia sementes de feijão contra a doença

O bispo Vanderley Santiago, irmão do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, morreu de Covid-19 na segunda-feira 28 na cidade de São Carlos, interior de São Paulo.

Segundo informações da Prefeitura, Vanderley procurou atendimento médico e, inicialmente, foi atendido no Centro de Triagem do Ginásio Milton Olaio Filho, local conhecido como “covidário”. Depois, foi transferido para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Santa Felícia, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Vanderley, também de acordo com a gestão municipal, tomou a primeira dose da vacina em 16 de junho. O corpo do bispo foi enterrado nesta terça-feira, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O irmão da vítima, Valdemiro, chegou a anunciar a venda de sementes de feijão para curar a Covid-19. As sementes eram vendidas ao custo de 100 a mil reais, e não tinha qualquer comprovação científica.

A ação do apóstolo entrou na mira do Ministério Público Federal que investiga indícios de estelionato por parte do pastor. Na ação, o MPF destaca que os feijões não curam e são ‘propaganda enganosa’.