Covid-19: religiosos acendem velas na esplanada Palacio em protesto aos mais de 500 mortos

Em Rio Branco, 500 velas são acesas em memória ao meio milhão de mortos pela Covid-19 no Brasil. As velas foram acesas na esplanada do Palácio Rio Branco sede do Poder Executivo estadual , NA tarde desta segunda-feira (21).

O evento está sendo promovido por religiosos num ato ecumênico. De acordo com o padre Maximo Lombarda , um dos coordenadores do evento, as velas foram acesas para que a sociedade não apague da memória está tragédia de ter -se chegado no Brasil a mais de meio milhão de mortos pela doença no país.