Covid: após ser infectada e perder 4 parentes, acreana enfrenta fila de 3h para vacinar

A primeira vacinada do dia no mutirão de vacinação promovido pelo Governo do Acre, em frente ao Palácio rio Branco, foi a dona de casa Irislene Lima da Silva, de 49 anos, moradora do bairro Manoel Julião. Ela chegou ao local às 5h da manhã, e disse que estava ansiosa pelo momento.

“Estou muito emocionada e esperançosa. Cheguei cedo aqui para tomar a vacina que tanto sonhei em tomar. Me sentindo com mais energia”, disse ela à reportagem do ContilNet.

A acreana, que já foi infectada pela covid-19, conta que perdeu pelo menos 4 parentes para o vírus.

“Depois de perder tantas pessoas que amo para esse vírus e ser infectada por ele, me sinto mais segura e aliviada”, continuou.