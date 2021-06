Covid: Hospital de Campanha em Sena Madureira só tem um morador internado

O Hospital de Campanha para tratamento de pessoas infectadas pelo coronavírus em Sena Madureira vem registrando queda significativa no número de internações há pelo menos uma semana.

Nesta quinta-feira (24), o jornalista Edinaldo Gomes foi até o local e constatou que apenas um morador da cidade está internado, em estado de saúde não preocupante.

A unidade tem capacidade para receber 15 pessoas. O único paciente internado chegou ainda nesta quinta.

A realidade é bem parecida com a dos demais municípios do Acre e da Capital. O Estado é o único do Brasil com menos de 50% dos leitos de UTIs ocupados, de acordo com o consórcio nacional de veículos de imprensa.

Sena já tem registrado, até o último boletim epidemiológico divulgado nesta quinta, 5.767 casos confirmados da doença, 5.546 altas médicas e 64 óbitos.