Cruzeiro do Sul imuniza quase 4 mil pessoas no Arraial da Vacinação

Uma multidão fez fila no Centro do Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, nesta quarta-feira (23), para se imunizar contra a Covid-19 durante o Arraial da Vacinação. Foram seis horas de mutirão e mais de 3,7 mil cruzeirenses vacinados.

A fila chegou a dar voltas na praça Orleir Cameli. Na ocasião, a prefeitura imunizou pessoas de 30 anos ou mais, com e sem comorbidades. A segunda maior cidade do Acre é uma das mais avançadas na campanha de vacinação. Para se ter ideia, Rio Branco ainda está na faixa dos 38 anos ou mais e, no momento, interrompeu da imunização por falta de doses no estoque.

Para atrair a população, a Secretaria Municipal de Saúde tem apostado em campanhas criativas, como o movimento “Trintou na vacinação de São João”, como forma de chamar a atenção das pessoas na faixa etária dos 30. Além disso, promoveu, no último final de semana, a ação “Bota é no 12”, um mutirão de meio dia que vacinou mais de 3 mil cruzeirenses.