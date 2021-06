Cruzeiro do Sul recebe secretários de saúde de todo o Acre para debater Saúde básica

Nesta sexta-feira, 18, foi realizado em Cruzeiro do Sul, no Teatro dos Náuas, o Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde. O encontro reuniu secretários de saúde de todos os municípios acreanos, além de profissionais da área de saúde, e teve por objetivo principal debater o primeiro atendimento, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Atenção Primária corresponde ao primeiro nível de atenção em saúde. São ações que previnem e protegem, gerando – na maioria das vezes – diagnóstico e tratamento. E através da prática da universalidade das ações de saúde é possível garantir o acesso e a continuidade do cuidado.

Para o secretário de saúde e presidente do COZEMS – AC, Agnaldo Souza, o encontro é importante para fazer o SUS chegar a todos os lugares: “Esse é o momento de planejarmos para melhorar o SUS e levar saúde a todos os lugares. E para isso, precisamos respeitar as particularidades de cada município para que possamos desenvolver a Atenção Primária do jeito que se deve, fortalecendo toda nossa rede de saúde”, disse Agnaldo.

O prefeito Zequinha Lima esteve no evento e parabenizou a iniciativa: “Quero parabenizar o conselho, por parar um dia e planejar as ações da Atenção básica de saúde”. “E seguiu: “Os desafios são enormes, ainda mais com a pandemia. Por isso, é preciso traçar estratégias para saber onde podemos melhorar e o que temos que mudar para garantir maior qualidade no atendimento a nossa população”, disse o gestor público.

Para o presidente do CONASEMS, Wilames Freire – que também esteve no evento – o momento é de compartilhar experiência: “Queria agradecer o convite de estar aqui falando de Atenção Primária. É muito importante termos momentos assim, precisamos compartilhar experiências e conhecimentos”. E continuou: “É fundamental ouvirmos uns aos outros e trabalharmos muito para melhorar cada vez mais nossa Atenção Primária. É para isso que estamos aqui. Tenho certeza que será um encontro muito produtivo”, afirmou

O Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária de Saúde é uma realização do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Acre (COSEMS -AC) com apoio do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.