Cruzeiro do Sul vacina 2.945 pessoas do público jovem em quatro horas

A ação de imunização da secretaria de saúde aconteceu entre as 18 e 22 horas na Escola Dom Henrique Ruth. Um total de 2.945 pessoas foram vacinadas.

Cerca de 200 servidores da saúde municipal foram mobilizados. A logística levou em consideração o imunizante utilizado, da Pfizer, que requer salas com refrigeração. A vantagem é que o imunizante da Pzier é autorizado para o uso em gestantes.

O horário da noite favoreceu o público, que compareceu em peso para receber sua primeira dose.

“Quando fiquei sabendo que ia ter essa vacinação, eu disse: é hoje. De dia não tenho tempo, porque trabalho”, disse Francisco da Silva, 32, já após receber a sua dose.

As filas se movimentaram rápido devido à organização. O tempo médio de espera foi de cerca de 5 minutos apenas.

“Na minha opinião, todos tem que se vacinar. É uma garantia de poder viajar depois”, disse o morador do Conjunto Paraíso, José Vale da Silva, 28.

Rogério Cunha, 25 veio com mais três amigos do Cruzeirinho para tomar a vacina.

“Todos que conheço já se vacinaram. Decidi vacinar hoje porque era a oportunidade. Vai que acaba”, disse.

Moradora do Bairro do Colégio, Itamaria Faustino, 28, veio cedo para se vacinar. “Esperei tanto tempo por essa vacina que não quis esperar mais”, disse.

O Secretário municipal de saúde Dr Agnaldo lima, disse que só está sendo possível avançar dessa forma, graças a colaboração da população que está atendendo o chamado para se imunizar- “ Só podemos vencer esse vírus com a vacina e nossa população está atendendo nosso chamado”.

Para o Prefeito Zequinha Lima, todo esforço e empenho das equipes envolvidas na vacinação é um exemplo de dedicação para salvar vidas.

“Nossos profissionais estão trabalhando dia e noite para salvar vidas, graças a Desus que nossa população está entendendo a importância da vacinação, vamos continuar até que o último cruzeirense esteja vacinado.”