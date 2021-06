Defensoria Pública entrega coletores menstruais a indígenas venezuelanas da etnia Warao

Em alusão ao Dia do Imigrante, data celebrada nesta sexta-feira, 25, que comemora a imigração como importante traço na formação da sociedade brasileira, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), na ocasião representada pela ouvidora-geral, Solene Costa, entregou coletores menstruais para mulheres da comunidade indígena warao, de origem venezuelana.

Arrecadados por meio de doação, 16 coletores menstruais foram entregues às mulheres e adolescentes da etnia warao, comunidade de indígenas imigrantes da Venezuela. Segundo dados do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, entre os anos de 2017 e 2019, houve um aumento de 39% para 49% no número de mulheres imigrantes no mundo.

A ouvidora-geral da DPE, Solene Costa, explica que, trabalhando e acompanhando os indígenas Warao desde 2019, percebeu-se diversas questões relacionadas ao processo de organização social, das relações afetivas e principalmente nas questões das mulheres. “Hoje, dia em que se comemora o Dia do Imigrante, trouxemos até essas mulheres indígenas, uma alternativa sustentável e prática para os cuidados com o ciclo menstrual, respeitando as questões da vivência amazônica, da sustentabilidade e a preocupação que os povos indígenas têm com o meio ambiente”, disse a ouvidora.

Solene Costa ressaltou, ainda, que é muito importante o olhar e a discussão sobre a migração voltadas às questões de gênero, em especial para as mulheres, pois hoje há um aumento significativo de mulheres dentro do fluxo migratório em um universo que, até há pouco tempo, era totalmente masculino.

O processo de migração dos indígenas warao para o Acre iniciou-se no ano de 2019. Atualmente, 15 famílias da comunidade indígena se encontram abrigadas na Chácara Aliança, em Rio Branco.

Participaram da entrega, a estagiária da Execução Penal da DPE/AC, Luísa Longo, a ambientalista do Comitê Chico Mendes, Angélica Francisca Mendes, e a voluntária Kegila Cristina Fernandes.