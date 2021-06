Defesa de Lula levará à ONU decisão do Supremo sobre parcialidade de Moro

Os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preparam nova manifestação ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), onde desde 2016 o petista questiona suas condenações na Justiça brasileira.

A defesa de Lula vai apresentar ao organismo internacional a decisão final do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirma a suspeição do ex-juiz Sergio Moro na condenação do ex-presidente no caso do triplex no Guarujá.

A defesa do petista busca o reconhecimento de um órgão internacional de que o ex-presidente Lula teve os seus direitos fundamentais violados pelo Estado brasileiro por meio de Moro e dos demais membros da Operação Lava Jato – entre eles, o direito político, por ser impedido de participar das eleições de 2018.

Nesta quarta-feira (23), o plenário do Supremo retoma o julgamento do recurso contra a decisão da Segunda Turma que declarou Moro suspeito. O plenário já formou maioria, em abril, para manter a decisão do colegiado. O placar está 7 a 2. Faltam ainda, no entanto, os votos do ministro Marco Aurélio Mello, que havia pedido mais tempo para analisar o caso, e do presidente do STF, Luiz Fux.

