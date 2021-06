Dia dos Namorados em casa e sem tédio; vem saber mais na coluna da Jackie Pinheiro

Dia dos Namorados em casa e sem tédio

O Dia dos Namorados é aquela data que todo casal planeja inúmeras surpresas, né? Vai das mais simples até as mais elaboradas, mas uma coisa é certa, todas cheias de amor. Neste segundo ano de pandemia a data será celebrada com criatividade, afinal, o ideal é ficar em casa, se proteger e proteger quem amamos. Não significa que será com tédio, muito pelo contrário.

“Foi o tempo que precisávamos sair para nos divertir, a pandemia nos mostrou novas possibilidades e devemos aproveitá-las da melhor maneira possível”, relata a produtora de moda da agência de modelos Max Fama, Carolina Souza. “Com o friozinho dessa época uma boa pedida é assistir filmes e séries com a pessoa amada, bem juntinho, no quentinho da cama. Além de ser um momento único, ainda economiza nesses tempos de grana curta”, finaliza.

Para inspirar os casais apaixonados e incentivá-los a ficarem em casa, a agência de modelos Max Fama fez este lindo editorial para que os pombinhos aproveitem a data da melhor maneira. Confira!

Ficha técnica

Fonte: Agência de Modelos Max Fama

Modelos: Agência de Modelos Max Fama @maxfama_oficial

Fotógrafo: Jorge Luiz Garcia @jorgeluizgarcia

Assistente de maquiagem: Nathalia Valino @nathaliavalino

Maquiadora: Isabelle Freitas @zabellefreitas

Produtora de moda: Carolina Souza @cayhhsouza

Coordenadora de pautas: Antônia Biazzi @antoniadebiazzi

Gerente de marketing: Cláudia Siqueira @ccysiqueira

Direção de arte: Wesley Alisson @wesleyalisson

Produção executiva: Paulo Henrique Albuquerque @pauloybrasil

TOP 10

O Boticário e Tinder se unem em match perfumado e inédito

O Dia dos Namorados é a celebração das diversas formas de amor. Nesta semana de esquenta para a data, o Boticário convidou o Tinder para dar um empurrãozinho no romance! Em uma parceria inédita, as marcas se reúnem para estimular o amor e agitar os encontros entre quem quer se apaixonar, se divertir ou fazer novas conexões e amizades. Gil do BBB também entra na brincadeira para ajudar quem busca um par ou para quem curte a cachorrada. O importante é exaltar as demonstrações de carinho e dar uma chance ao coração.

“O Boticário e o Tinder são dois fenômenos, duas marcas amplamente conhecidas no Brasil e que automaticamente geram uma conexão emocional nas pessoas. Por isso, estamos muito felizes em trazer essa parceria inédita e que vai trazer vários benefícios e muita diversão para consumidores”, conta Sabrina Zaremba, Diretora de Business Development for Tinder in Latin America.

Parceria vigorosa

Para deixar essa parceria muito mais vigorosa, Tinder e o Boticário vão contar com uma ajuda mega especial: Gil do BBB será o conselheiro da cachorrada (e do amor) mais cheiroso desse Brasil! “Ao desenvolvermos a ação, pensamos em como incentivar o amor independente do status das pessoas, seja para quem tem um date, um namoro, um casamento de anos ou para quem procura algo, amor é amor e é uma busca de todos”, comenta Gustavo Fruges Ferreira, Diretor de Comunicação do Boticário.

A parceria chega com tudo, pois, a partir de 8 de junho, membros do Tinder que arrastarem para a direita no anúncio do Boticário dentro do app, podem ganhar vários descontos em produtos da marca. E também há diversas surpresas para quem é ligado nas redes sociais! Ao longo desta semana, o perfil do Boticário no Twitter irá distribuir vouchers para consumidores experimentarem a assinatura do Tinder Gold por um mês gratuitamente.

Conselhos do rei do tchaki tchaki

O rei do tchaki tchaki vai dar conselhos amorosos no Twitter do Boticário dentro de um plantão especial que será realizado no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, para dar uma forcinha ao amor e não deixar ninguém lascado sem companhia. A ação idealizada pela W3 encontrou no Gil, mais novo o par perfeito do Grupo Boticário. “Gil personifica o público que anseia por isso, ou seja, quem busca pelo amor, mas sem esquecer da diversão da cachorrada, de forma autêntica e sem se limitar”, completa Dani Almeida Diretora de Criação da agência W3.

E, mesmo para quem ainda estiver sem companhia no dia 12, o perfil @oboticario reserva várias surpresas para seguidores. Vale acompanhar no Twitter e ativar o sininho no app, heim?

