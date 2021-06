Diarista denuncia e patrão de 60 anos é preso acusado de beijar na boca de criança de 11 anos

Um homem de 60 anos foi preso nesta segunda-feira (14) sob a acusação do crime de importunação sexual ao beijar na boca de uma criança de 11 anos. O crime ocorreu em um residencial localizado no bairro Nova Porto Velho, na capital de Rondônia.

O Rondoniaovivo obteve informações de que a criança estava no apartamento com a mãe que é diarista. Enquanto a mãe limpava o apartamento, a menina teria ido em um cômodo pedir a senha do Wi-Fi do acusado.

Foi nesta hora em que ele ao passar a senha aproveitou para beijar a força a boca da criança. Ela saiu correndo assustada e contou o ocorrido para a mãe.

A mulher acionou a Polícia Militar e o acusado foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Civil.