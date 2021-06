Do lixo ao luxo: coletora de lixo acreana vira modelo após foto viralizar na internet

A reprodução desta coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

A acreana Jaiana sempre sonhou em ser modelo, encarrar as passarelas e ensaios de moda. Após uma publicação feita em seu perfil no Instagram viralizar, o missólogo Celso Albuquerque se sensibilizou com a história da acreana, reuniu parcerias e tornou o sonho realidade.

A margarida ganhou uma super transformação e cuidados especiais no novo visual. O cabeleireiro Teles Mileto foi o responsável pela mudança, Mustafa Makeup foi o responsável pela maquiagem do ensaio que teve o fotógrafo acreano Fernando Menezes registrando os melhores cliques.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @celsomissologo

Jaiana vestiu looks da loja Edna Fashion e também recebeu presentes da empresária.

Outro desejo da margarida realizado pelo missólogo Celso foi a transformação no seu sorriso. A acreana ganhou tratamento dentário pela clínica Kamoa, o cirurgião dentista André Maia foi o responsável pela transformação.

Confira o vídeo da entrevista completa: