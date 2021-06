‘Ele manda bem’, diz atriz pornô sobre Alexandre Frota nas cenas de sexo

Em entrevista ao ‘Cortes Podcast’, a atriz pornô Marcia Imperator deu detalhes de uma situação inusitada que aconteceu durante a gravação de um filme com Alexandre Frota. Segundo Marcia, ela acabou menstruando em cima do companheiro de trabalho, justamente enquanto a cena da ‘hora H’ estava sendo rodada.

“Eu fiz uma cena com o Frota e a produção quase morreu, porque no meio da cena eu menstruei. A hora que a produção viu, eu estava sentando nele e começou a encher o lençol de sangue. Botaram as mãos na cabeça, porque ele (Frota) era ogro, e falaram: ‘acabou a cena’. Mas ele simplesmente me pegou pelas pernas assim (na mesma posição em que ela já estava sentada), levantou comigo, sentou na beira da hidromassagem comigo acoplada e falou assim: ‘bom, agora eu vou (te) tirar e você vai se arrumar e tomar um banho’. Fui lá, me arrumei, coloquei um algodão lá (na vagina), porque geralmente a menina que está menstruada ela coloca uma bola de algodão lá e tá pouco se fud*ndo pro que vai entrar. E a gente continuou a cena. Só que a produção até então ficou apavorada achando que o Frota ia dar um piti e iria acabar a cena. E não acabou”, conta.

“Frota sempre foi meu amigo. A gente só se afastou depois que ele começou a namorar, porque geralmente as mulheres não aceitam, né. Sempre tive uma admiração por ele”, afirma a atriz, que ainda revelou se Frota é bom de cama e manda bem nas cenas de sexo. “Ele manda bem. Manda bem com todo mundo. No profissional ele manda bem. Eu não transei com ele sem ser no profissional. Eu era amiga dele de verdade e a gente foi transar porque estávamos ganhando pra isso. A gente não transava à toa”, disse sobre o ator e agora deputado federal por São Paulo.