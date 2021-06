Em Cruzeiro do Sul, Roberto Duarte denuncia abandono de conjuntos habitacionais

A convite do vereador emedebista Cristiano Rodrigues, o deputado estadual Roberto Duarte visitou, nesta sexta-feira, em Cruzeiro do Sul, o conjunto habitacional Kumaru , local que moram, aproximadamente, 200 famílias, e foi entregue pelo então governador petista Tião Viana.

Durante a conversa com os moradores, Duarte ouviu várias reclamações. Segundo Laureane da Silva, desde que foi entregue, o conjunto habitacional não possue as condições mínimas para se viver. “O esgoto é a céu aberto, tubulação entupida, as estradas estão abandonadas, as ruas são tomadas pelo lixo. Estamos abandonados”, destacou.

“Nós, vereadores, já estivemos aqui várias vezes, já solicitamos melhorias. A prefeitura de Cruzeiro do Sul já fez duas limpezas no local. Mas, precisamos, com urgência, que este conjunto habitacional seja revitalizado e passada a responsabilidade admnistrativa para o município de Cruzeiro. Assim, teremos mais garantias de que o Prefeito realizará as ações necessárias para o local”, explicou o vereador Cristiano.

Duarte explicou que a responsabilidade do conjunto habitacional Kumaru é do Governo do Acre, mas é preciso repassar para o município. “Em Cruzeiro do Sul temos quatro conjuntos habitacionais que são de responsabilidade do Governo, mas é preciso concluir a obra e repassar formalmente para o município, para que a prefeitura possa assumir os serviços de saneamento, limpeza e coleta de lixo. As pessoas não podem continuar vivendo na lama, em meio ao esgoto e sem saneamento básico, por exemplo. Os moradores querem o mínimo e os que lhes são de direito para que tenham uma melhor qualidade de vida”, disse.