Em Sena, mais de 9.700 moradores já receberam a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

Um levantamento divulgado nesta semana pelo setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira apontou que, até a presente data, 9.757 moradores já receberam a 1ª dose da vacina contra a covid-19 no município. Na terça-feira (22), as doses do imunizante começaram a ser oferecidas para pessoas com 35 anos de idade, sem comorbidades.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador da imunização em Sena, a procura tem sido considerável. “As doses da vacina contra a covid-19 estão disponíveis em todas as unidades de saúde. Por enquanto, estamos ofertando para a população em geral que tem 35 anos de idade em diante. À medida em que novas doses sejam destinadas ao município iremos reduzir ainda mais a idade. A perspectiva é que isso ocorra na semana que vem”, salientou.

No que tange à segunda dose, a mesma já foi aplicada em 2.681 moradores. “É válido ressaltar a importância da segunda dose. Por isso, pedimos às pessoas que retornem às unidades de saúde. A data certa da segunda dose consta na caderneta de vacinação”, completou.

Mesmo com um avanço da vacinação nas últimas semanas, ainda falta muita gente ser imunizada em Sena Madureira, levando-se em conta que o município tem, pelos dados do IBGE, 46.511 habitantes.

O Boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde com relação à Covid-19 em Sena Madureira apontou os seguintes dados:

– Casos confirmados: 7.084

– Casos curados: 7.019

– Óbitos: 75