Em Sena, porto de quase meio milhão feito pela prefeitura desaba e prejudica pescadores

Os recursos de um convênio entre a Prefeitura de Sena Madureira e o Governo Federal, através do Ministério da Infraestrutura, no valor de R$ 495 mil, para a construção de uma rampa no bairro da Pista, às margens do rio Iaco, simplesmente desapareceram e a obra não foi concluída. É o que revela a placa da obra fincada para dar publicidade aos investimentos.

Quase um ano depois de iniciada, além de não ter sido concluída, não houve qualquer prestação de contas dos recursos relacionados ao convênio entre o Ministério da Infraestrutura e a Prefeitura de Sena.

A obra deveria ter sido concluída quatro meses depois de iniciada, em dezembro de 2020, segundo expõe a placa do que deveria ser a obra. Abaixo da placa, onde a obra foi iniciada, o material que foi ali colocado está sendo aos poucos destruídos, com o desbarrancamento do rio.

Moradores da região e quem precisa da rampa para embarque e desembarque no local cobram explicações do prefeito Mazinho Serafim (MDB). Um dos moradores chegou a gravar áudio dizendo que, enquanto o prefeito compra vereadores que anteriormente eram de oposição e lhe fiscalizavam, recursos das obras como o da rampa simplesmente desaparecem sem a devida explicação ou prestação de contas.