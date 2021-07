Empresária acreana lança novidades em cosméticos; confira na coluna da Kelly Kley

Sugestões: [email protected]

Hello my leitores!

Abrindo a coluna com o LANÇAMENTO La Moda Vegan Formula.

Uma marca desenvolvida pelo mesmo laboratório de inovação e cosmética avançada que criou a marca Truss. Uma linha que traduz o Universo fashion com fragrâncias nobres, fórmula vegana e ativos HI-TECH.

La Moda traz mais controle da oleosidade excessiva, diminuindo irritações e potencializando o crescimento saudável do seu belo.

O óleo de Rosa Fenix presente na linha retém a umidade no interior da fibra capilar de forma inteligente e também cria uma camada protetora, proporcionando mais elasticidade, força, maciez e brilho aos fios.

Os 10 melhores itens Truss agora em uma fórmula 100% vegana já disponível pra você na Loja Jorge Cosméticos.

ESPORTE

O goleiro acreano, Weverton vem sendo considerado o melhor jogado atualmente no Brasil. O acreano foi titular do Brasil contra a Colômbia e garantiu a vitória para os brasileiros.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a blogueira acreana, Ana Clara Campelo nessa bela paisagem na Suíça.

PARANÁ

O engenheiro civil, Jair Artuso e a pedagoga Cladir Artuso em passeio a Pato Branco- Paraná um dos pontos escolhidos para visitação do casal foi o belo Parque do Alvorecer com 107 hectares de mata nativa, dois lagos, decks, pista de caminhada, trilhas, ciclovia, memorial sobre a cidade, fonte de água, iluminação, estacionamento, lindas flores, entre outros atrativos.

NÍVER

Dia 23 de junho o dia foi da micropigmentadora, Halyne Lessa que ganhou vários mimos e mensagens de carinho por ser uma pessoa maravilhosa.

A coluna registra e deseja os parabéns!

CINE ARAÚJO

Velozes e Furiosos 9 estreou no Cine Araújo, continuam em cartaz Invocação do Mal 3 e Cruella. Os ingressos podem ser comprados através do site https://www.ingresso.com/rio-branco/home/filmes.

Velozes e Furiosos 9 é um filme de ação cheio de adrenalina perfeito para quem curte assistir carros em alta velocidade. No 9º filme da saga, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão vivendo uma vida tranquila ao lado de seu filho Brian, mas como tranquilidade é uma palavra que não existe nos filmes de Velozes e Furiosos, eles logo se veem ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido, Jake (John Cena), está de volta. Além de ser um assassino e motorista habilidoso, Jake está trabalhando com Cipher (Charlize Theron), a vilã do filme anterior. Agora só resta a Dom reunir toda a sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam que havia morrido, e entrar em ação.

Invocação do Mal 3 é um longa de terror que acompanha dois investigadores de atividades paranormais, Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), e a sua jornada para desvendar um dos casos mais sensacionais de seus arquivos: um assassino que alega ter sido possuído por um demônio.

Cruella é um dos mais novos sucessos da Disney e conta a história de uma das vilãs, como o próprio nome já diz, mais cruel das animações. O Live Action da Cruella, vai acompanhar a história dela até o momento em que ela se tornou a temida Cruella De Vil, ou Cruella Cruel, que todos conhecemos. O longa é adaptado na Londres dos anos 70 e mostra da história de Estella (Emma Stone), uma vigarista inteligente e bastante determinada que tem o sonho de fazer seu nome no ramo da moda com seus designers. A jovem Estella acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion super chique e assustadora. O relacionamento das duas acaba não dando muito certo e resulta em uma série de revelações e eventos, que fazem com que Estella se torne rebelde, malvada e vingativa: a própria Cruella. Um filme cheio de figurinos incríveis em meio a revolução punk rock e muita vingança.

ÓTICA

A atriz Brendha Haddad arrasando com seu óculos da Ótica Moderna que oferece produtos de qualidade e exclusivos.

OAB/AC, INAUGURA SALA DA ADVOCACIA EM EPITACIOLÂNDIA – foto 8 e 9

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e a Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/AC) inauguraram na sexta-feira, 25, a Sala da Advocacia do Alto Acre. Localizada na Comarca do Tribunal de Justiça (TJAC) em Epitaciolândia, o espaço foi batizado com o nome do ex-conselheiro federal da OAB/AC, Sérgio Baptista Quintanilha. Conceituado no meio, o profissional faleceu no dia 1º de janeiro deste ano em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

MARCIA BACKS

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Contato: 99900-2149

Boticário traz o ar mais puro do mundo com o novo Quasar Ice

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, acaba de lançar mais uma fragrância de sua reconhecida linha Quasar, o Quasar Ice, um olfativo moderno e inovador que contrasta notas de sálvia e cedro em sua composição. O lançamento traz o clima das montanhas de um dos países mais frios do mundo, a Islândia, que também é conhecido por ter o ar mais puro da Terra. Esse cenário gelado e desafiador é a inspiração para Quasar Ice, porque também representa superação e recompensa, as principais características da personalidade dos fãs da marca.

Para atingir a sensação de baixa temperatura do Quasar Ice, o Boticário recorreu a um exclusivo e inovador frescor conhecido como aldeído, com nuances metálicas, que o tornam extremamente gelado. O elemento tem origem no processamento do Pinus na produção de papel e seu uso na perfumaria traz potência e impacto às fragrâncias. Quasar Ice foi idealizado para quem está buscando uma dose de coragem com muito frescor. É um convite para que as pessoas fiquem “frias” para encararem as situações e transmutarem momentos desafiadores.

SLIM DAY

Você quer perder aqueles quilinhos indesejados com produtos de qualidade e com saúde? Então anota ai: Slim Day é um protocolo de emagrecimento, que proporciona reduzir até 2kg em um único dia!

São 8 refeições prontas incluindo muita hidratação (waffle protéico, pudim protéico, sopa protéica de frango e legumes, lanches seca barriga, colágeno verisol, energético, chás termogênico). Junto vai um roteiro nutricional para acompanhamento online a cada refeição.

Vai tudo prontinho em uma sacola, 100% dos resultados comprovados.

Benefícios:

Desintoxicação

Reduz até 2kg em um dia

Tira a retenção de líquidos

Regulariza o intestino.

Não perca mais tempo e entre logo em forma, peça seu Kit Slim Day! Contato: 99947-0755

FAROS PET SHOP



Inaugurou na segunda – feira (28) Faros Pet Shop com produtos de qualidade, profissionais qualificado e um precinho que cabe em qualquer bolso para você cuidar do seu bichinho.

Essa semana está tendo várias promoções, uma delas é o transporte do seu animalzinho gratuitamente!

Faça uma visita ao Faros Pet Shop, confira o que há de mais moderno, cuidado e carinho ao seu melhor amigo!

Faros Pet Shop fica localizado na AV. Ceará próximo a TV Rio Branco, ao lado da Papelaria Globo.